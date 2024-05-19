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Штрафные Пи Джея Вашингтона после фола Шэя Гилджеса-Александера на последних секундах матча принесли «Далласу» победу над «Оклахомой» (117:116)

Штрафные Пи Джея Вашингтона после фола Шэя Гилджеса-Александера на последних секундах матча принесли «Далласу» победу над «Оклахомой» (117:116)

В решающей атаке «Далласа», при счете 116:115 в пользу «Тандер», разыгрывающий Лука Дончич чуть не потерял мяч в трехсекундной зоне противника.

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