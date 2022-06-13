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Проза жизни: вчера было рано, завтра будет поздно, а сегодня – некогда…

Проза жизни: вчера было рано, завтра будет поздно, а сегодня – некогда…

- Девушка, а пойдемте вместе в баньке помоемся? - Не могу, мы с вами еще недостаточно знакомы. - Вот как! Тогда давайте поедем на яхте покатаемся? - Ну ладно.

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