Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 28 сентября. «Шериф» творит невообразимое. Бывший игрок «Тамбова» похоронил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу« Обзор состоявшихся во вторник матчей 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.