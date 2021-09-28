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Победа «Шерифа» над «Реалом», что происходит в «Ростове», Жамнов — тренер сборной. Главное за вторник

Победа «Шерифа» над «Реалом», что происходит в «Ростове», Жамнов — тренер сборной. Главное за вторник

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 28 сентября. «Шериф» творит невообразимое. Бывший игрок «Тамбова» похоронил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу« Обзор состоявшихся во вторник матчей 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

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