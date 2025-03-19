Лучший друг всех женщин: гастроэнтеролог Белоусов объяснил, кому нужно есть пажитник

Возможно, вы видели пажитник на маркетплейсах или в рецептах блогеров. Но что это за семечки? Зачем люди их едят и есть ли у пажитника противопоказания? Разберемся в вопросе вместе с гастроэнтерологом Евгением Белоусовым.