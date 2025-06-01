Средства индивидуальной мобильности наземных бойцов на линии боевого соприкосновения

Большую часть человеческой истории солдаты наземных сил передвигались пешим способом. Да, существовала кавалерия, но лошадей в данном случае можно считать составной частью комплекса «лошадь-всадник-копьё», а не средством передвижения пехотинца.
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