БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Средства индивидуальной мобильности наземных бойцов на линии боевого соприкосновения

Средства индивидуальной мобильности наземных бойцов на линии боевого соприкосновения

Большую часть человеческой истории солдаты наземных сил передвигались пешим способом. Да, существовала кавалерия, но лошадей в данном случае можно считать составной частью комплекса «лошадь-всадник-копьё», а не средством передвижения пехотинца.

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