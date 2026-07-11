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FiNE NEWS

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Поклонники Норвегии собрались у мемориала Виктории в Лондоне перед матчем с Англией на ЧМ-2026

В Лондоне накануне четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Норвегии и Англии около мемориала Виктории, который находится напротив Букингемского дворца, собралось несколько сотен поклонников норвежской команды.

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