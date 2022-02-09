«Пьяная и без волос!» — Волочкова пришла поддержать спортсменов на Олимпиаде в ужасающем виде. Фото

Самую эпатажную балерину России Анастасию Волочкову вновь раскритиковали за ее внешний вид, в котором та появилась на интервью спортивной программы, чтобы дать напутствие участвующим в Олимпиаде, поддержать россиян и поговорить о спортивной карьере в целом.
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