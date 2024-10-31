Ким Кардашьян готовится судиться с Канье Уэстом из-за их детей

Ким не собирается сдаваться без борьбы. Ким Кардашьян готовится к битве с Канье Уэстом LEGION-MEDIAКим Кардашьян очень огорчена неожиданно возникшим осложнением в отношениях со своим бывшим мужемКанье Уэстом.