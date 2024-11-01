Жестокая битва за Венгрию Общая ситуацияУчастие Венгрии в войне против СССР привело её на край военно-политической и экономической катастрофы.
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Жестокая битва за Венгрию Общая ситуацияУчастие Венгрии в войне против СССР привело её на край военно-политической и экономической катастрофы.
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