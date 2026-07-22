Упавший с горы российский альпинист с тяжелой травмой головы проведет на высоте 5 километров еще как минимум четверо суток

Упавший с горы российский альпинист с тяжелой травмой головы проведет на высоте 5 километров еще как минимум четверо суток22-летнему российскому альпинисту Игорю, сорвавшемуся на Памире в Таджикистане, придется ждать эвакуации минимум до 26 июля.