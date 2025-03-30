РИА Новости: в Курской области предстоит разминировать 112 населенных пунктов

В Курской области предстоит разминировать 112 населенных пунктов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил исполняющий обязанности начальника представительства по разминированию Курской области Международного противоминного центра Военно-инженерной академии подполковник Александр Румянцев.
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