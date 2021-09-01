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Гол Ионова признан лучшим в РПЛ в июле-августе

Гол Ионова признан лучшим в РПЛ в июле-августе

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги назвала лучший гол по итогам июля и августа. Гол Алексея Ионова признан лучшим в первых шести турах #ТинькоффРПЛ Болельщики проголосовали за гол Кристияна Бистровича, эксперты МАТЧ ТВ – за Даниила Уткина.

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