Гол Ионова признан лучшим в РПЛ в июле-августе

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги назвала лучший гол по итогам июля и августа. Гол Алексея Ионова признан лучшим в первых шести турах #ТинькоффРПЛ Болельщики проголосовали за гол Кристияна Бистровича, эксперты МАТЧ ТВ – за Даниила Уткина.