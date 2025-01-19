Ленинградский историк нашел сведения о погибшем старшем брате Путина

Возможное упоминание о старшем брате президента России Владимира Путина нашел в домовой книге Ленинграда Научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда (научный отдел государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда) Валерий Григорчук 18 января, сообщает РИА Новости.
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