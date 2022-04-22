Егор Титов: «Алания» и «Енисей» по качеству игры не уступают «Спартаку» и «Динамо»

Егор Титов считает, что «Алания» и «Енисей» не уступают по игре «Спартаку» и «Динамо». «Енисей» и «Алания» провели яркие четвертьфинальные матчи и заслуженно вышли в полуфинал.

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