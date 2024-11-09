Активность выше. Ученые: дополнительные 5 минут упражнений снижают давление

Лишь небольшие физические упражнения способны существенно улучшить самочувствие человека. Причем речь не про занятия в спортзале, а достаточно простые упражнения типа подъема по лестнице или езды на велосипеде.
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