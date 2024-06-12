Маск предложил признать ряд украинских НКО террористическими организациями

Американский предприниматель Илон Маск высказался в поддержку решения Конгресса США прекратить финансирование украинских неправительственных организаций, которые создают «черные списки» граждан Соединенных Штатов.
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