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«Тосочка» выжгла позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

«Тосочка» выжгла позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Войска подразделений радиационной химической и биологической защиты в составе экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка» нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ночное время.

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