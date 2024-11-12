«Тосочка» выжгла позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Войска подразделений радиационной химической и биологической защиты в составе экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка» нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ночное время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии