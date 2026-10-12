Экс-сотрудник ФСИН из Апшеронска получил 3 года за поблажки зэку

Суд в Апшеронске приговорил 38-летнего бывшего сотрудника исправительного учреждения к трём годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий: весной 2025 года он организовывал передачу заключённому запрещённых предметов, изъятых ранее в ходе оперативных мероприятий.
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