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Россиянам объяснили, как согласовать установку тамбура на несколько квартир

Россиянам объяснили, как согласовать установку тамбура на несколько квартир

Для законной установки тамбура в многоквартирном доме нужно провести общее собрание собственников. Член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Машаров разъяснил порядок согласования, сообщает RT .

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