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Культурология.рф

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История и археология: Семья Ленина воспитала будущего президента Тайваня, а его возлюбленная станочница Уралмашзавода стала первой леди

История и археология: Семья Ленина воспитала будущего президента Тайваня, а его возлюбленная станочница Уралмашзавода стала первой леди

Сын китайского генералиссимуса Чан Кайши почти 13 лет прожил в СССР под именем Николай Елизаров. Фамилию он позаимствовал у родной сестры Ленина, которая приютила юношу в своем доме.

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