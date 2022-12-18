Серебряков сыграет в воротах сборной России в матче с Беларусью

Никита Серебряков сыграет в воротах России в матче с Беларусью. Тренерский штаб сборной России определился с составом на второй и заключительный матч Кубка Первого канала.

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