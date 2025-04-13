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Гигантское военное кладбище в Харькове засняли с дрона

Гигантское военное кладбище в Харькове засняли с дрона

В сети появилось видео гигантского военного кладбища в Харькове, его засняли с дрона, однако даже с высоты не удалось охватить всю его площадь.

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Комментарии
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Игорь Васиков
И где это фото? Статейка - пшик.
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15 час.
Лидия Фролова
у них на кладбищах  в каждую могилу воткнут укр.  флаг...море флагов...а здесь нет...это не то...это вранье!!
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5 час.
Владимир Абрамчук
В русском языке нет такого слова &quot;заснять&quot;.
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5 час.
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