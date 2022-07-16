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Конституционный суд заступился за пациентов психбольниц

Конституционный суд заступился за пациентов психбольниц

Стереть из своей биографии негативные страницы смогут люди, незаконно помещённые в психбольницу. Конституционный суд предписал клиникам для душевнобольных не хранить медкарты пациентов, госпитализация которых признана ошибочной в судебном порядке.

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