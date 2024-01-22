Стало известно о конфликте Месси с главным тренером сборной Аргентины

У форварда Лионеля Месси возник конфликт с главным тренером сборной Аргентины Лионелем Скалони. Недопонимание усилилось на фоне слухов о том, что за несколько дней до матча с Уругваем в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года аргентинские футболисты посетили закрытую вечеринку.
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