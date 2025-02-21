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"Шла по ложной траектории". Алсу рассказала о сложностях в браке с Яном Абрамовым

"Шла по ложной траектории". Алсу рассказала о сложностях в браке с Яном Абрамовым

Алсу поделилась подробностями брака с бывшим супругом, бизнесменом Яном Абрамовым. В интервью Psychologies 41-летняя певица призналась, что долгое время подавляла собственные эмоции, следуя традиционным семейным устоям.

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