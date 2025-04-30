Игроки жалуются на серьезные проблемы с производительностью и качеством из...

Игроки жалуются на серьезные проблемы с производительностью и качеством изображения в Oblivion RemasteredПользователи сообщают о нестабильной частоте кадров, особенно в открытом мире, где наблюдаются сильные просадки FPS и статтеры (заикания), особенно при перемещении по локациям или вблизи определенных областей, таких как Кватч.