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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Игроки жалуются на серьезные проблемы с производительностью и качеством из...

Игроки жалуются на серьезные проблемы с производительностью и качеством из...

Игроки жалуются на серьезные проблемы с производительностью и качеством изображения в Oblivion RemasteredПользователи сообщают о нестабильной частоте кадров, особенно в открытом мире, где наблюдаются сильные просадки FPS и статтеры (заикания), особенно при перемещении по локациям или вблизи определенных областей, таких как Кватч.

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