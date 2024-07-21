Цукерберг слился

Анфиса Иванова

" «Видеть, как Дональд Трамп встает после того, как ему выстрелили в лицо, и размахивает в воздухе кулаком с американским флагом, — это одна из самых крутых вещей, которую я когда-либо видел в своей жизни»." Ха! Так он же был невменяемый от стресса! Тоже мне героя нашли... А осторожничание Цукербергера откровенно говорит, что поддерживать хоть одного хоть другого кандидата- оба придурки по-американски - себе будет дороже, т.к это будет однозначный политический, да и финансовый проигрыш ! Голосуй за Путина!