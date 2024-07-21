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Несекретные материалы

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Цукерберг слился

Цукерберг слился

Марк Цукерберг отказался поддерживать кого-либо из кандидатов на пост президента США — Джо Байдена или Дональда Трампа.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
А как у нас, есть мнение?
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10 час.
Вячеслав 5
Главное слово во всём этом-купить.а купить можно уже всё и всех.
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8 час.
Анфиса Иванова
&quot; «Видеть, как Дональд Трамп встает после того, как ему выстрелили в лицо, и размахивает в воздухе кулаком с американским флагом, — это одна из самых крутых вещей, которую я когда-либо видел в своей жизни».&quot;  Ха! Так он же был невменяемый от стресса!  Тоже мне героя нашли...  А осторожничание Цукербергера откровенно говорит, что поддерживать хоть одного хоть другого кандидата- оба придурки по-американски - себе будет дороже, т.к это будет однозначный политический, да и финансовый проигрыш !  Голосуй за Путина!
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6 час.

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