В Андах найдены уникальные окаменелости гигантской рептилии

«Обнаружение их в 500 километрах к югу позволяет нам реконструировать и понять, какими были ландшафты на севере Южной Америки в эпохи палеоцена и эоцена,» — сказал палеонтолог Эдвин Кадена, возглавлявший исследование.
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