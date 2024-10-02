В Чувашии на стройке в центре Чебоксар полицейские выявили нелегальных иностранных рабочих

В республике продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2024». В ходе проверки строительных объектов столицы Чувашии сотрудники отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции и центра по противодействию экстремизму МВД по Чувашской Республике совместно со спецназом Росгвардии по региону выявили нарушителей в ремонтируемом историческом здании в центре Чебоксар.