Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег
    Какой он нахрен Фриске. Копылов. Всё торгует памятью дочери."Совсем не интере...
  • АндрейБорков
    Ну-Ну, исключите Трампа с США из Джи-7, посмотрим, что будет с тем кто исключил.Уилкинсон против ...
  • Амара Карпова
    👍😎❤️👊👊🙏Одолевший противн...

Две американские школьницы доказали теорему Пифагора «невозможным» способом

Две американские школьницы доказали теорему Пифагора «невозможным» способом

Две американские старшеклассницы нашли новый способ доказательства теоремы Пифагора, опираясь только на тригонометрические принципы, что ранее считалось невозможным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх