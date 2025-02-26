Две американские школьницы доказали теорему Пифагора «невозможным» способом

Две американские старшеклассницы нашли новый способ доказательства теоремы Пифагора, опираясь только на тригонометрические принципы, что ранее считалось невозможным.
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