«Они превратили два момента в два гола». Тухель — о ничьей «Баварии» с «Реалом»

Томас Тухель признался, что ощущает странные чувства после вылета команды из Лиги чемпионов. Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился впечатлениями от игры своей команды в первом полуфинальном матче плей-офф Лиги чемпионов.
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