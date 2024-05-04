Кожевников о словах Овечкина про вину: имеет право высказаться, он капитан

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил слова российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, который после вылета команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) призвал винить в этом его.