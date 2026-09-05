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Аргументы и Факты

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Ученые впервые подтвердили, что многолетняя мерзлота тает во всем мире

Ученые впервые подтвердили, что многолетняя мерзлота тает во всем мире

Ученые впервые на глобальном уровне подтвердили таяние многолетней мерзлоты. К такому выводу исследователи пришли на основе 25-летних наблюдений в Арктике, Антарктике и горных районах.

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