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Петербургский дневник

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Стивен Сигал и Эмир Кустурица посетили парад Победы в Москве

Стивен Сигал и Эмир Кустурица посетили парад Победы в Москве

Американского кинопродюсера заметили на трибуне с общественными и политическими деятелями Известный американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал стал гостем парада Победы, который состоялся на Красной площади в Москве.

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