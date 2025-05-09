Стивен Сигал и Эмир Кустурица посетили парад Победы в Москве

Американского кинопродюсера заметили на трибуне с общественными и политическими деятелями Известный американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал стал гостем парада Победы, который состоялся на Красной площади в Москве.
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