Блинкен вслед за Байденом отменил визит в Германию и Анголу

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отменил поездку в ФРГ и Анголу в связи с переносом визита американского лидера Джо Байдена в эти страны, заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, передает "Интерфакс".
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