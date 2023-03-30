Российский посол в Венгрии заявил о готовности Москвы сотрудничать с Будапештом по нацменьшинствам на Украине

Венгрия продолжает оставаться одной из немногих европейских стран, которая не следует слепо антироссийской политике Запада, хотя санкции в большинстве случаев и поддерживает.
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