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Захарова: размещение РСМД в Норвегии обнулит предпосылки для диалога с США

Захарова: размещение РСМД в Норвегии обнулит предпосылки для диалога с США

Появление в Норвегии американских комплексов, которые способны запускать ракеты средней и меньшей дальности (РСМД), расценили в России как «шаг в нескончаемой череде остро дестабилизирующих действий стран НАТО».

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