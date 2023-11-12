Военный самолёт США разбился в Средиземном море

Командование не раскрывает подробности крушения.фото: eucom.mil--> Самолёт ВВС США потерпел крушение во время тренировочного полёта над восточной частью Средиземного моря, сообщает Европейское командование Вооруженных сил США.
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