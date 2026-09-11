Беспилотник попал в здание территориальной избирательной комиссии в Самарской области

Утром 11 сентября в Самарской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в здание территориальной избирательной комиссии.
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