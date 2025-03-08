Новый указ и его последствия: Татьяна Голикова о будущем неработающих россиян с 7 марта Ирэн ОрлонскаяВ 2025 году российское правительство намерено повысить пенсионные выплаты для граждан, что станет важным событием в социальной политике страны.
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