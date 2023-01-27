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Прокурор просит 12 лет колонии для фигурантов дела о захвате активов убитого Минеева

Прокурор просит 12 лет колонии для фигурантов дела о захвате активов убитого Минеева

Тушинский суд Москвы рассмотрел уголовное дело по факту попытки рейдерского захвата активов стоимостью девять миллиардов рублей основателя компаний «Партия» и «Домино» Александра Минеева, убитого в Подмосковье в 2014 году, сообщает «Коммерсантъ».

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