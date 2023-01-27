Прокурор просит 12 лет колонии для фигурантов дела о захвате активов убитого Минеева

Тушинский суд Москвы рассмотрел уголовное дело по факту попытки рейдерского захвата активов стоимостью девять миллиардов рублей основателя компаний «Партия» и «Домино» Александра Минеева, убитого в Подмосковье в 2014 году, сообщает «Коммерсантъ».