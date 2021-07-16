Жиру прилетел в Италию. Сегодня он подпишет 2-летний контракт с «Миланом» на 4 млн евро в год

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Нападающий Оливье Жиру скоро станет игроком «Милана». Футболист прилетел в Милан вчера вечером. Сегодня утром форвард пройдет медосмотр, а также посетит базу «Милана», чтобы подписать контракт с клубом.