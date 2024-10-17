Едим, не можем остановиться. Ленивые тефтели: вкусный домашний рецепт

Тефтели — это небольшие шарики из мясного или рыбного фарша с добавлением круп или овощей. Они популярны во многих кухнях мира и могут быть приготовлены различными способами: на пару, запеченными в духовке или обжаренными на сковороде.
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