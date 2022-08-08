«Люблю запах гидравлической жидкости по утрам» — Илон Маск показал гигантскую ракету на стартовой площадке

Основатель Tesla и SpaceX опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter новые фото и видео ракеты-носителя Super Heavy Booster 7, который отправился на стартовую площадку для тестирования.
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