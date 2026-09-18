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Царьград

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Приставы закрыли мебельный цех в Нижегородской области на 14 суток

Приставы закрыли мебельный цех в Нижегородской области на 14 суток

В Нижегородской области судебные приставы опечатали мебельное производство. Поводом для вмешательства стало несоблюдение миграционных правил: руководитель нанял иностранца, но в течение трёх дней, отведённых законом, не уведомил профильное подразделение МВД.

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