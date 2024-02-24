После хаотичного отступления из Авдеевки: Россия наращивает давление и стремится использовать панику в рядах ВСУ

Потеря Авдеевки серьезно ударила по моральному духу украинцев, пишет Berliner Zeitung. Пока ВСУ хаотично отступают из города, а Киев пытается получить от союзников больше боеприпасов, российские войска усиливают давление сразу на нескольких направлениях, отмечается в статье.
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