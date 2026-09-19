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Царьград

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Баста выступит на «Сибирь-Арене» в Новосибирске без прессы

Баста выступит на «Сибирь-Арене» в Новосибирске без прессы

Новосибирск, 19 сентября. На площадке «Сибирь-Арены» сегодня вечером выступает Баста (Василий Вакуленко).

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