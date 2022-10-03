"Разведут любого": схема мошенников "жестко набирает обороты" в Приморье

Жителей Приморья предупредили о схеме мошенников, с которой все чаще начинают сталкиваться люди. Так, жестко обороты набирает ситуация, когда злоумышленники представляются сотрудниками банка, вызывая при этом доверие практически у любого человека.
Жителей Приморья предупредили о схеме мошенников, с которой все чаще начинают сталкиваться люди. Так, жестко обороты набирает ситуация, когда злоумышленники представляются сотрудниками банка, вызывая при этом доверие практически у любого человека.
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