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"Разведут любого": схема мошенников "жестко набирает обороты" в Приморье

"Разведут любого": схема мошенников "жестко набирает обороты" в Приморье

Жителей Приморья предупредили о схеме мошенников, с которой все чаще начинают сталкиваться люди. Так, жестко обороты набирает ситуация, когда злоумышленники представляются сотрудниками банка, вызывая при этом доверие практически у любого человека.

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