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Выборы в думу ХМАО: две партии теряют представительство после обработки 87% протоколов

Выборы в думу ХМАО: две партии теряют представительство после обработки 87% протоколов

По предварительным данным Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, после обработки 87% протоколов на 13:00 лидирует «Единая Россия»: за неё отдано 304 173 голоса, что соответствует 52,24%.

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