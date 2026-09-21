Выборы в думу ХМАО: две партии теряют представительство после обработки 87% протоколов

По предварительным данным Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, после обработки 87% протоколов на 13:00 лидирует «Единая Россия»: за неё отдано 304 173 голоса, что соответствует 52,24%.
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