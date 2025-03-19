Восемь инопланетян среди нас: организмы, которые словно прибыли из далёкого космоса Ирина ВальковаКогда мы говорим о внеземной жизни, в воображении сразу возникают причудливые формы, неизвестные химические соединения и фантастические условия обитания.
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